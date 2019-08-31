Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den kötü haber!

SÜPER Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takımda dev maç öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor'da perşembe günü AEK karşısında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. Skorer'in edindiği bilgiye göre 20 yaşında yıldız futbolcu pazar günü Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Ayrıca Trabzonspor'un Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Daniel Sturridge de Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda kimi oynatacağı merak konusu. Karadeniz ekibi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak bugün İstanbul'a hareket edecek. (Milliyet/Skorer)