'Trabzon'u da yeneceğiz'

MAÇIN hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz, düzenlediği basın toplantısında takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fazla forma şansı bulmayan futbolcularla, sakatlığı sona eren oyuncuların yer aldığı takımın, alt yapı futbolcularıyla maç yaptığına değinen Korkmaz, Trabzonspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını anlattı. Korkmaz, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Charles'in ay sonuna takımla çalışmalara başlayacağını belirtti.

'TARAFTAR DESTEĞİ' ÇAĞRISI

Taraftarın takıma desteğinden memnuniyetini dile getiren Korkmaz "Trabzonspor'un çok yetenekli, hem genç, hem kaliteli oyuncuları var. Onların artı yönleri olduğu kadar eksileri de var. Bunu analiz ediyoruz, ona göre antrenmanda taktik anlayışımızı belirliyoruz. Şu an için her şey iyi gidiyor. Trabzonspor maçını kazanmamız gerekiyor. Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız. Bunda da en büyük katkı taraftarın olacak. Onların desteğiyle istediğimiz sonucu elde ederiz" diye konuştu.