Trabzon 5-0 yenildi: Onur Kıvrak hedef oldu

TRABZONSPOR 5-0'lık Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin şoku yaşanıyor. Bordomavili kafile, deplasmanda oynadığı maçtan sonra gece geç saatlerde İstanbul'a döndü.



Takımı havaalanında karşılayan bir grup taraftar, oyunculara tepki gösterdi. Tepkilerden en fazla nasibini alan ise Kaptan Onur Recep Kıvrak oldu. Tecrübeli kaleci ile taraftarlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Tansiyon bir anda yükselirken araya giren güvenlik güçleri olayın daha fazla büyümesini önledi. Farklı yenilgi nedeniyle üzgün olan futbolcuların, protesto sonrası morallerinin iyice bozulduğu gözlendi.



KARAMAN'LA TRABZON'DA KARA TABLO



Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, ligin son 4 haftasında galibiyet yüzü göremedi. Bordo-mavili ekip, topladığı 16 puanla geçen sezonun 12. haftasındaki kötü performansını tekrarladı. Karadeniz ekibi, 12 maçın 10'unda kalesinde gol gördü. Fırtına, geride kalan bölümde toplam 20 puan kaybederken, deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle sadece 5 puan toplayabildi.



HEDEFTEKİ ADAM



Malatya deplasmanında kalesinde 5 gol gören Kaptan Onur Recep Kıvrak, teknik direktör Ünal Karaman'la birlikte en çok eleştirilen iki isimden birisi oldu.