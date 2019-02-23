Tour of Antalya’nın 3. etabı sağanak yağmur altında başladı

Antalya Bisiklet Turu’nun 3. etabı olan Perge-Termessos yarışı start aldı. Sağanak yağmur altında başlayan etap öncesi sporcular, yağmurdan korunmak için şemsiyelerin altına sığındılar

Tour of Antalya’nın 3. etabı sağanak yağmur altında başladı
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ULUSLARARASI Bisiklet Birliği’nin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, ‘Adrenalin Antalya’da yükseliyor’ sloganıyla düzenlenen Tour of Antalya organizasyonunda, 21 ülkeden 28 takım, 168 sporcu yarışıyor. Yarışın ilk etabı, 141 kilometrelik Köprülü Kanyon’dan başlamıştı. Bu etabı Hollandalı sporcu 24 yaşındaki Mathieu Van Der Poel, 3 saat 26 dakika 45 saniye ile ilk sırada tamamlamayı başardı. Yarışmanın 91.8 kilometre uzunluğundaki üçüncü etabı ise bugün saat 10.30’da dünyaca ünlü Perge Antik Kenti önünden başladı. Şiddetli yağmur altında start verilen yarış, Termessos Antik Kenti’nde sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 11:22
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