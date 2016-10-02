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Toroğlu'ndan bomba iddia!

Milli Takımda Fatih Terim'in zorla istifa ettirilerek yerine Aykut Kocaman veya Şenol Güneş'in düşünüldüğü iddia edildi

Toroğlu'ndan bomba iddia!

Milli Takımda Fatih Terim'in zorla istifa ettirilerek yerine Aykut Kocaman veya Şenol Güneş'in düşünüldüğü iddia edildi

02 Ekim 2016 Pazar 12:53
Toroğlu'ndan bomba iddia!
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MİLLİ Takımda Fatih Terim’in başta Arda Turan olmak üzere önemli isimleri kadroya almamasının arkasından ilginç iddialar ortaya atılıyor. Erman Toroğlu, kulislerde konuşulan iddialaı gündeme taşıdı.
İşte A Spor’da konuşan Toroğlu’nun gündeme getirdiği o çarpıcı iddialar:
"Bir; Arda’nın elindeki kramponları Fatih Terim’in önüne doğru attığı. İki; Arda’nın elindeki kağıtları Fatih Terim’e doğru fırlattığı.
Üç; Milli Takım kampında sabaha kadar kumar oynandığı, Arda’nın da uykusuz kaldığı için sabah antrenmana çıkmadığı söyleniyor.
Dördüncü; Fatih Hoca odaya geliyor ama kapı kilitli. Açıyorlar kapıyı içeride transfer pazarlığı var. Caner’in transferi konuşuluyor. Arda da (Fatih Terim’e) "Niye geldin, dışarı çık" diyor. İçeride menajerler de var.
Burak’ın Tümer’i hırpalaması. Olayın içinde Caner’in de olduğu. Ben hepsini söyledim, bunlar doğru mu, yoksa yanlış mı?
Şimdi bu iddialar nereye varıyor, "Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Turan vasıtasıyla Fatih Terim’i dövüyor." Daha ileri gidiyorum, 2 Milli maç kötü giderse Fatih Terim tukaka yapılacak. Şimdiden bir ekip tarafından Aykut Kocaman hazırlanıyor. Hatta, Beşiktaş’ta ters giderse Şenol Güneş de soyunduruluyor."
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Son Güncelleme: 02.10.2016 12:57
Anahtar Kelimeler:
Toroğlundan Bomba IddiaMilli TakımFatih TerimAykut Kocamanşenol Güneş
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