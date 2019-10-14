Toprak yine podyumda
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Alanyalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin etabındaki ikinci yarışı da 3. sırada bitirdi
SPOR 14.10.2019, 19:17
ARJANTİN'DEKİ 4 bin 276 metrelik Circuito San Juan Villicum Pisti'nde düzenlenen 12. etabın ikinci yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı. Bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea, 1.40.911'lik derecesiyle 1. oldu. Milli sporcu Razgatlıoğlu, yarışı Rea'nın 1.45 saniye gerisinde 3. sırada tamamladı ve podyuma çıktı. Razgatlıoğlu, yarışın ilk etabını da üçüncü sırada bitirmişti. Şampiyonanın 13. ayağı, 24-26 Ekim tarihlerinde Katar'da yapılacak.
SÜRÜCÜLER KLASMANI
1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 601
2. Alvaro Bautista (İspanya): 460
3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 305
4. Michael van der Mark (Hollanda): 304
5. Toprak Razgatlıoğlu: 299
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