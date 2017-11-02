Toprak Razgatlıoğlu Yücel'i ziyaret etti

GENÇ motosikletçiye babası Arif Razgatlıoğlu, ağabeyi Tümay Razgatlıoğlu, Mustafa Demirel ve Yasin Kınay da eşlik etti. Toprak'ı kutlayan Başkan Yücel "Genç kardeşimizin başarıları ile Alanya olarak gurur duyuyoruz. İlçemizi Türkiye'de ve dünyada temsil ediyor. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. Başkan Yücel, ziyaretin anısına Toprak Razgatlıoğlu'na özel yapılmış bir Türk Bayrağı tablosu hediye etti.