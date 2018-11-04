Toprak korkuttu

KAWASAKİ Puccetti takımından yapılan açıklamada, Toprak Razgatlıoğlu’nun antrenman turları sırasında başka bir motosikletçiyle çarpıştığı ve sağ köprücük kemiğinin kırıldığı kaydedildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu da sosyal medya hesabından milli sporcunun durumunun iyi olduğunu ve 25 gün istirahat edeceğini duyurdu. Toprak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kez çıktığım pistte, antrenmanlarda 3. sıradaydım ama nasip değilmiş. Şimdi 2019 sezonuna odaklanacağım ve 25 gün dinlenmem gerekecek. Herkese teşekkürler" dedi. Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası’nda bu sezon ilk kez yarışan 22 yaşındaki Razgatlıoğlu, iki kez de podyuma çıkma başarısını göstermişti.