Toprak Fransa'da kaza yaptı!
Fransa'da düzenlenen sezonun 11. ayağındaki ikinci yarışta birinci olan Kawasaki takımından Rea, şampiyonluğu garantiledi. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2. turda yaşanan kaza nedeniyle yarış dışı kaldı
DÜNYA Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 11. ayağının ikinci yarışını kazanan Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, şampiyonluğunu ilan etti. Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi. Kawasaki takımından Jonathan Rea, 2. cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Pata Yamaha sürücülerinden Michael van der Mark 2'nci, Alex Lowes 3. oldu. Bitime 4 yarış kala en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 129 puana çıkaran Rea, peş peşe 5. şampiyonluğuna ulaştı. Pole pozisyonundan start alan Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 2. turda yaşanan kaza sebebiyle yarış dışı kaldı. Toprak, 3. sıradaki Aruba-Ducati takımından Alvaro Bautista'ya yaptığı atağın ardından rakibinin arkadan çarpmasıyla motosikletinden düştü. Şampiyonanın 12. ayağı, 12-13 Ekim tarihlerinde Arjantin'de yapılacak.
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