Toprak birinciliği kaçırdı

İNGİLTERE'NİN Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Part Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ikinci yarışı da önceki gün sona erdi. Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 2. cepten başladığı yarış boyunca son 4 yılın şampiyonu Jonathan Rea (Kawasaki) ile liderlik mücadelesi verdi. Toprak 2 kez liderliğe yükselmeyi başardı ancak Rea, bitime 12 tur kala yaptığı atak sayesinde Toprak'ın 0.365 saniye önünde birinci oldu. Liderin 5.93 saniye arkasındaki Aruba takımından Alvaro Bautista ise 3. sırayı aldı. Şampiyonanın 9. ayağı, 14 Temmuz'da ABD'de yapılacak.