Toplantı Alanya'da yapıldı: Karahançer yönetime girdi
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, şube başkanları ve olağan aylık toplantısını Alanya'da gerçekleştirdi
SPOR 19.11.2019, 19:03 19.11.2019, 19:04
GENEL Merkez olağan aylık toplantısında Genel Başkan Dr. Abdurrahman Arıcı, Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer’e Genel Merkez Yönetim Kuruluna atandığını tebliğ etti. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Karahançer'in Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Yozgat bölgelerinden sorumlu olacağı açıklandı. Kayseri TFFHGD Yönetiminin yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Dernek Başkanımız Nuri Karahançer'i tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.
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