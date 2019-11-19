Toplantı Alanya'da yapıldı: Karahançer yönetime girdi

GENEL Merkez olağan aylık toplantısında Genel Başkan Dr. Abdurrahman Arıcı, Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer’e Genel Merkez Yönetim Kuruluna atandığını tebliğ etti. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Karahançer'in Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Yozgat bölgelerinden sorumlu olacağı açıklandı. Kayseri TFFHGD Yönetiminin yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Dernek Başkanımız Nuri Karahançer'i tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.