Tofaş alarmı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, 24 Mart Pazar günü saat 15.00'de Tofaş'ı sahasında ağırlayacak

Tofaş alarmı
banner404

LİGİN 26. ve son haftasında zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak olan kırmızı beyazlılar, kaderini belirleyecek maçta elde edeceği galibiyetle play off potasında kalacak ve 6-7 Nisan'da Kayseri'de yapılacak olan play off maçlarında Efeler Ligi için mücadele edecek. Kritik maç öncesi bir açıklama yapan Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Sezon boyunca bu haftayı bekledik. Belediyespor voleybol takımımız Efeler Ligi'ne çıkmak için sona yaklaştı. Takımımızın taraftar desteğine ihtiyacı var. Pazar Günü 75. Yıl Spor Salonu'nda saat 15.00'de Tofaş ile oynayacağımız maça tüm sporseverleri bekliyoruz. Gün, şehrimizin takımına sahip çıkma günüdür" dedi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya markası 'A Milliler'in sponsoru
Alanya markası 'A Milliler'in sponsoru
  1. SPOR

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472

banner479