Tofaş alarmı

LİGİN 26. ve son haftasında zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak olan kırmızı beyazlılar, kaderini belirleyecek maçta elde edeceği galibiyetle play off potasında kalacak ve 6-7 Nisan'da Kayseri'de yapılacak olan play off maçlarında Efeler Ligi için mücadele edecek. Kritik maç öncesi bir açıklama yapan Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Sezon boyunca bu haftayı bekledik. Belediyespor voleybol takımımız Efeler Ligi'ne çıkmak için sona yaklaştı. Takımımızın taraftar desteğine ihtiyacı var. Pazar Günü 75. Yıl Spor Salonu'nda saat 15.00'de Tofaş ile oynayacağımız maça tüm sporseverleri bekliyoruz. Gün, şehrimizin takımına sahip çıkma günüdür" dedi.