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Tişörtler hazır, statta bu akşam protesto var

Galatasaraylı taraftarlar, Östersunds maçı öncesinde Igor Tudor ve Dursun Özbek'in istifa etmesi için tişört bastırdı

Tişörtler hazır, statta bu akşam protesto var

Galatasaraylı taraftarlar, Östersunds maçı öncesinde Igor Tudor ve Dursun Özbek'in istifa etmesi için tişört bastırdı

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:47
Tişörtler hazır, statta bu akşam protesto var
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GALATASARAY Teknik Direktörü Igor Tudor ve oyunculardan  Martin Linnes, Östersunds maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SORUMLULUK KAÇMAM"

Igor Tudor, başarısız bir sonuçta istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Daha sezon başlamadan istifa etmemi mi istiyorsunuz? Ben kesinlikle sorumluluktan kaçan birisi değilim, sorumluluk alabilirim burada. Sorumluluk alma kelimesi çok büyük bir kelime tabi ki" diye cevap verdi.

TARAFTAR GİTMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Tudor ve Dursun Özbek için özel tişört bastırarak istifa etmelerini istedi.

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