Tişörtler hazır, statta bu akşam protesto var

GALATASARAY Teknik Direktörü Igor Tudor ve oyunculardan Martin Linnes, Östersunds maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"SORUMLULUK KAÇMAM"
Igor Tudor, başarısız bir sonuçta istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Daha sezon başlamadan istifa etmemi mi istiyorsunuz? Ben kesinlikle sorumluluktan kaçan birisi değilim, sorumluluk alabilirim burada. Sorumluluk alma kelimesi çok büyük bir kelime tabi ki" diye cevap verdi.
TARAFTAR GİTMESİNİ İSTİYOR
Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Tudor ve Dursun Özbek için özel tişört bastırarak istifa etmelerini istedi.
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