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THY Avrupa Ligi'ne 2 takım daha

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası THY Avrupa Ligi'ndeki takım sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e çıkacağı açıklandı

THY Avrupa Ligi'ne 2 takım daha

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası THY Avrupa Ligi'ndeki takım sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e çıkacağı açıklandı

12 Nisan 2018 Perşembe 19:34
THY Avrupa Ligi'ne 2 takım daha
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THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordi  Bertomeu başkanlığında, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Avrupa  Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu toplantısı sona erdi.
 
Toplantıda, organizasyonda mücadele eden kulüp sayısının, 2019-20  sezonunda 16'dan 18'e yükseltilmesi kararlaştırıldı.
 
Bu doğrultuda, Almanya'nın Bayern Münih ve Fransa'nın ASVEL takımına,  2 yıllığına özel davetiye verildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Thy Avrupa Ligi
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