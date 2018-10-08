TFF’den VAR arızasına ilişkin açıklama

TFF, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında yaşanan VAR arızasına ilişkin açıklama yayınladı.

TFF’den VAR arızasına ilişkin açıklama
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TFF’den yapılan açıklamada, yaşanan arızadan dolayı VAR sisteminin 5 dakika 40 saniye devre dışı kaldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu müsabakada, stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.”

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