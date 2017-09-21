TFF’den Fenerbahçe’ye kötü haber! Eljif Elmas…

İlk haberler olumsuz. Nedeni ise takım kadrolarının TFF’ye bildirilmesi. Yetkililerin, “Talimat açık. FIFA’nın onayı erken gelseydi sorun olmazdı. Kadrolar bildirildikten sonra Ocak ayına kadar değişiklik yapılması mümkün değil” dediği bildirildi.

FIFA’nın lisans çıkarılması için onay verdiği Eljif Elmas için gözler TFF ’ye çevrilmişti.

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