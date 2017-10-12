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TFF Yönetim Kuruluna yeni üye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunda Fuat Guguloğlu asıl üyeliğe getirildi

TFF Yönetim Kuruluna yeni üye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunda Fuat Guguloğlu asıl üyeliğe getirildi

12 Ekim 2017 Perşembe 19:27
TFF Yönetim Kuruluna yeni üye
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TFF'NİN resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim  Kurulunun bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine yeni atama yaptığı  bildirildi.
 
Açıklamada, "Yönetim kurulu yedek üyesi Fuat Guguloğlu, Türkiye Futbol  Federasyonu Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi." ifadeleri kullanıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
TFF Yönetim KurulTürkiye Futbol Federasyonu
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