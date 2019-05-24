TFF ve UEFA Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu denetledi 

AYTEMİZ Alanyaspor'un UEFA Lisansı almasıyla maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) gelen yetkililer tarafından denetlendi. Denetim, UEFA Stadyum Güvenlik Uzmanı ve Denetçisi Denis Cruise ve Timothy Tuomety tarafından yapıldı. Denetim sırasında yetkililere Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Bahçeşehir Okulları Stadyum Müdürü Münir Kaba, TFF Stadyum Güvenlik Uzmanı Cem Gündüz Yücel, TFF Medya İletişim Uzmanı Rasim Artagan ve Dış İlişkiler Uzmanı Aytaç Yener eşlik etti. Alanya Belediyesi tarafından bakım-onarım ve tadilat işlerinin yürütüldüğü Bahçeşehir Okulları Stadyumu, mili takım müsabakalarının oynanması için gereken standartlara uygun görüldü. Bahçeşehir, 2 Haziran'da yapılacak olan Türkiye A Milli Takımının Özbekistan ile yapacağı hazırlık maçına da hazır olduğunu gösterdi. Alanya Belediye Spor Müdürü Levent Uğur, "Stadımız oynanacak müsabaka için hazır durumda. Müsabaka günü herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımızı titizlikle tamamladık. Milli takımımıza başarılar diler, tüm sporseverleri A milli takımımızı desteklemeye davet ediyoruz" dedi.