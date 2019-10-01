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TFF, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği Alanyaspor maçı için toplandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrar edilmesine yönelik başvurusunu görüşmek için toplandı.

SPOR 01.10.2019, 15:53
TFF, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği Alanyaspor maçı için toplandı
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FENERBAHÇE, maçta 2 kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvuru yapmıştı. 45+2'de taçın el değiştirmemesi ve 47. dakikada Cisse'nin Altay aut atışı kullanırken ceza sahasından çıkmaması nedeniyle maçın tekrarı talep edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin yaptığı itirazı değerlendirmek için toplandı.

NELER YAŞANDI?

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu. Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı.

TFF'YE İTİRAZ YAPILDI

Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli hukuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.

#Türkiye Futbol Federasyonu #Fenerbahçe #Alanyaspor #itiraz
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