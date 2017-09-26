TFF derbi faturasını kesti: İşte sevk edilenler

VE gözlerin çevrildiği TFF Hukuk Müşavirliği olaylı derbinin temsilci ve hakem raporlarının adından sevk işlemlerini gerçekleştirerek ilgili kulüplere bildirimlerini yaparak savunmalarını istedi.



Derbi maçındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahurattan Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk eden TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Fenerbahçe basın sözcüsü Mahmut Uslu ile Önder Fırat'ı da disiplin kuruluna gönderdi. Uslu'nun yanı sıra Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Av.Mahmut Yazıcıoğlu'da derbinin ardından medyada yer alan açıklamalarından dolayı PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim oldu.



GÜNEŞ DE PFDK'DA

Teknik direktör Şenol Güneş de müsabaka hakemine yönelik sözlerinden dolayı PFDK'ya sevk edilirken Güneş'in hakemlere yönelik raporlara yansıyan sözlerinin haraket değil sportmenliğe aykırı sözler olarak yorumlanabileceği öğrenildi. Güneş'in aynı sözleri bir iki defa tekrarlaması Güneş'i maksimim iki maçlık bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış olacak.



OĞUZHAN DA PFDK'DA

Bu arada Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un da yine ihraç sonrası hakeme yönelik sözlerinden dolayı sportmenliğe aykırı davranıştan PFDK'ya sevk edildiği iddia ediildi. Gördüğü kırmızı karttan dolayı bir maç otomatik olarak oynamayacak olan Oğuzhan'a bir veya iki maç daha ceza gelebileceği öğrenildi.