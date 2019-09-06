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Son Dakika

TFF'den yeni 19:05 açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray cephesinden gelen 19:05 twiti eleştirilerine yanıt verdi. TFF'den yapılan resmi açıklamada, söz konusu kararların Medya İletişim Departmanı'na 18:58'de aktartıldığı vurgulandı. Galatasaray, Fatih Terim ve Ümit Davala'ya verilen cezaların 19:05'te Twitter'dan duyurulmasına tepki göstermişti

SPOR 06.09.2019, 20:51
TFF'den yeni 19:05 açıklaması!
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TFF'den şu açıklama yapıldı:  Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 05.09.2019 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan kararların kamuoyuna duyurulma saati ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır.  Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu Kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.    'PFDK Kararları' başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir.  Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır.

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