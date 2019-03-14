TFF'den yabancı sınırı kararı! Yeni rakam...

UZUN süredir tartışma konusu olan yabancı oyuncu sayısı için yeni bir adım atılmaya hazırlanılıyor. Türk futbolunda uzun süredir gündemi meşgul eden yabancı kuralında köklü bir değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı. Yeni kurala göre Süper Lig kulüpleri toplamda 10 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek. Bunlardan 6'sı ilk 11'de aynı anda oynayabilecek. İki yabancı kulübede otururken, diğer ikisi tribüne çıkmak zorunda kalacak. 3 yıldır uygulamada olan mevcut kural, 28 kişilik kadroda 14 yabancı oyuncunun yer almasına imkan tanıyordu. Bunlardan 12'si doğrundan maç kadrosunda yer alabilirken, 2'si tribünün yolunu tutuyordu.

EN AZ 4 OYUNCU GÖNDERİLECEK

Federasyonun üzerinde çalıştığı yeni yabancı planlaması, toplamda 10 yabancı oyuncuyla sözleşme yapılabilmesine izin veriyor. Bunların tamamı kadroda yer alamayacak. İlk 11'de 6 yabancı oyuncuya izin verilirken, kulübede kulübede de 2 oyuncu yer alabilecek. Diğer iki oyuncu ise tribüne tribüne çıkmak zorunda kalacak.Bu durumda kulüplerin en az 4 yabancıyla yollarını ayırması gerekiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTENLER ÖNEMLİ

Henüz kesinleşmese de kulislerde ağırlık kazanan 6+6+2 formülü sonrası sözleşmesi sonra eren yabancıların önemi daha da arttı. Kulüplerin tazminat ödemeden yabancı sayısını azaltması, ancak sözleşmesi biten oyuncularla mümkün. TFF'nin bu konuyu da araştırdığı kuralın bu sezon sonunda devreye sokulup sokulmayacağını belirlemek amacıyla sözleşmesi biten oyuncuları incelediği ifade ediliyor. 31 Mayıs itibariyle 90 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Bu nedenle federasyon bu kararını yeni sezonda devreye sokabilir.

KRİTİK TOPLANTI

Kulüpler Birliği yabancı sayısı için 21 Mart Perşembe günü İstanbul'da toplanacak. Bu önemli toplantının ana maddesi de yabancı sayısı olacak. 18 kulüp başkanının yanı sıra TFF yöneticilerinin de bu toplantıya katılacağı öğrenildi. Başkanlara 6+6+2 konusunda fikirleri sorulacak.