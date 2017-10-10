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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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TFF'den istifa haberleriyle ilgili ilk açıklama

TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Milli Takımın aldığı kötü sonuçların ardından yaptığı açıklamada, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa etmeyi düşünmediğini bildirdi

TFF'den istifa haberleriyle ilgili ilk açıklama

TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Milli Takımın aldığı kötü sonuçların ardından yaptığı açıklamada, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa etmeyi düşünmediğini bildirdi

10 Ekim 2017 Salı 17:32
TFF'den istifa haberleriyle ilgili ilk açıklama
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TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst önemli görevleri olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Ali Dürüst, "Biz görevimizin başındayız. Milli takım tabii ki hepimizi üzdü ancak bizim tek görevimiz A milli futbol takımı değil. Önemli projelerimiz ve önemli görevlerimiz var. Mücadeleye devam edeceğiz. Tenkitler de olacak tabi doğal olarak ve bunlardan ders alacağız. Yüzlerce, binlerce maç oynanıyor, dediğim gibi sadece maçlar değil, 'Türkiye Futbol Oynuyor' gibi bir projemiz var ki bu sadece bir tanesi. O projeler ve görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"YILDIRIM DEMİRÖREN'İN İSTİFA EDECEĞİNE DAİR BİR DUYUM YOK"

Öte yandan Ali Dürüst, Başkan Yıldırım Demirören'in istifa etmeyi düşündüğüne dair hiç bir duyum almadığını ve sürekli yanında olan kişilerden biri olarak böyle bir şey hissetmediğini de sözlerine ekledi.

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Ali DürüstTFF Başkanvekili
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