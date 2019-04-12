TFF'den Can Bartu kararı: Tüm maçlarda uygulanacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Can Bartu'nun vefatı nedeniyle tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle;

"A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane isimlerinden Can Bartu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Ay-Yıldızlı formayı 26 kez giyip 6 da gole imza atan, Fenerbahçe kulübünde uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya'da da temsil eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yapan Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Can Bartu'nun vefatı sebebiyle, 12-15 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanacak olan bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu"