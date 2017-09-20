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TFF'den 8 kulübe puan silme cezası!

TFF, lisans kriterlerini yerine getirmeyen 8 kulübün 3'er puanlarını sildi

TFF'den 8 kulübe puan silme cezası!

TFF, lisans kriterlerini yerine getirmeyen 8 kulübün 3'er puanlarını sildi

20 Eylül 2017 Çarşamba 20:20
TFF'den 8 kulübe puan silme cezası!
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul, Süper Lig'den Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Kayserispor, TFF 1.Lig'den Çaykur Rizespor A.Ş., Adanaspor A.Ş., Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü, TFF 2.Lig' den Amed Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor, Fatih Karagümrük A.Ş., Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966, Hatayspor, Menemen Belediye Spor, Niğde Belediyespor, Eyüpspor, Tokatspor, Şanlıurfaspor ve Bugsaş Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlik Spor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2017-2018 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 46'sı ULUSAL Lisans aldı.

Kurulun ilk ve ikinci aşamada almış olduğu kararlar ise aşağıda yer almaktadır.

İlk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Süper Lig'den Antalyaspor A.Ş., Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Gençlerbirliği, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK., Osmanlıspor Futbol Kulübü, Trabzonspor A.Ş. ve TFF 1.Lig'den Akın Çorap Giresunspor'a UEFA Lisansı; Süper Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 1 . Lig'den Altınordu A.Ş., Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., TFF 2. Lig'den İstanbulspor A.Ş., Hacettepe Spor, Kahramanmaraş A.Ş., Keçiörengücü, SBS İnşaat Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

Kulüp Lisans Kurulu'nun bu toplantısında, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın ilgili maddesi uyarınca da Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili diğer kulüplere eksikliklerini tamamlamaları için 30 ve/veya 60 günlük ek süre vermişti.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarında; TFF 1.Lig'den Bandırmaspor, Boluspor, Demir Grup Sivasspor ve Ümraniyespor'a, TFF 2.Lig'den Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, İnegölspor, Pendikspor, Sarıyer, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor A.Ş. ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

Aynı toplantıda Kurul, kalan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XII tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TffLisans Kriterleri
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