TFF'den 19.05 açıklaması! Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası...

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun ilgili yetkilileri, Fatih Terim'e PFDK'dan verilen 4 maçlık cezanın dün 19.05'te açıklanmasına gelen tepkiler sonrası işleyişi aktardı.TFF kaynakları, federasyon genelinde sistematik bir işleyiş olduğunu ifade ederek, özellikle disiplin kurulu ve tahkim kurulunun toplandığı günlerdeki süreci şu şekilde aktardı. Fanatik'in ulaştığı kaynaklar, çok sıra dışı bir durum olmadığı takdirde disiplin kurulu ve tahkim kurulunun perşembe günleri genelde sabit bir saatte toplanıp eldeki dosyalarını görüştüğünü ifade etti.

Süreç nasıl işliyor?

Peki daha sonra ne oluyor? Süreç şu şekilde: Eğer toplantıda karar alınması için gerekli tüm belgeler tamamsa, (savunma, ek belge vs) kurul karar alır ve gerekçeli kararını verir. Alınan kararlar, TFF'nin ilgili departmanlarına iletilir. Bunun için TFF'nin bir sistemi mevcut. Kararlar, sisteme girildikten sonra kamuoyuna duyurulması için de bir yöntem mevcut. Kurul kararları Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine girildikten sonra yine resmi sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurulur.

Twitter işin içine girince...

Buradaki kritik nokta şu: Resmi internet sitesine girilen haber vs gibi içerikler, eş zamanlı olarak twitter hesabından da duyurulmakta. Yani esasen burada ceza kararı internet sitesine girilmiş, ardından twitter'da 19.05'te özellikle paylaşılmış iddiası doğru değil. Nitekim, tahkim kurulu toplantısının kararları daha önce sisteme girilip, internet sitesinde yer verildiği için tahkim kararlarının twitter'dan paylaşım saati 18.44, Disiplin kurulu kararları sisteme daha geç girildiği ve resmi internet sitesinde daha geç yer bulduğu için twitter paylaşımı da daha geç yapılmış durumda.Federasyon cephesi işleyişi bu şekilde aktarırken, gelen tepkileri de haksız buluyor.