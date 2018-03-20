TFF, büyük hatanın ardından yeni tişörtleri apar topar sildi

A MİLLİ Takımın yeni iç saha ve deplasman forma tanıtımı TFF'nin resmi internet sitesinden yapılmıştı.
Bu tanıtımda gözlerden kaçan bir detay vardı. Milli Takımın yeni formalarıyla birlikte tanıtımı gerçekleştirilen ekipmanlarda Türkiye'nin yanlış yazıldığı görüldü.
TFF, Hatalı Formaların Konmasının Ardından Formaları Resmi Siteden Kaldırdı
TÜRKIYE YAZDILAR
Milli Takım formaları ile birlikte resmi siteden tanıtımı yapılan tişörtlerin üstünde 'Türkiye' yazması gerekirken 'Türkıye' yazısı yer aldı. Bu hatanın fark edilmesinin ardından TFF, resmi siteden görselleri kaldırdı.
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