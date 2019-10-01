TFF bugün açıklayacak
TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe’nin 3-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ve Ankaragücü’nün 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe maçına yaptığı ‘kural hatası’ itirazlarını reddetti
SPOR 30.09.2019, 23:02 30.09.2019, 23:04
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor’un sahasında 3-1 kazandığı Fenerbahçe karşılaşması sonrasında sarı lacivertlilerin yaptığı ‘kural hatası var’ itirazını değerlendirdi ve kararını verdi. Merkez Hakem Kurulu’ndan görüş alan TFF, Fenerbahçe’nin itiraz ettiği hataların, kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı. Aynı şekilde Ankaragücü’nün de Kadıköy’de 2-1 yenildiği Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı kural hatası itirazı da kabul görmedi. Her iki mücadele de tekrar edilmeyecek.
TFF'nin konuyla ilgili açıklamayı bugün yapması bekleniyor.
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