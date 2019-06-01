TFF başkanına ilk tebrik Alanyaspor'dan

TÜRK futbolunda bugün yeni bir dönem başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu’na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi. Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı. Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179’unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

'BAŞARILAR DİLERİZ'

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda hazır bulunan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Başkan Yardımcısı Ali Baki Boz, Futbol Şube Sorumlusu M. Fahri Özçelik ve yönetim kurulu üyeleri Enver Vural ile Mehmet Uslu, yeni seçilen TFF Başkanı Nihat Özdemir'i tebrik ederek başarı dilediler. Alanyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda TFF başkanlığına seçilen sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileri" ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 15:27