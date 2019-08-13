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TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yemekte bir araya geldi.

SPOR 13.08.2019, 20:11 Toygar Dim
TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi
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LİVERPOOL ile Chelsea takımları arasında yarın saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de yer aldı.

Nihat Özdemir ve Aleksander Ceferin, UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları ve Avrupa futbol gündemi ile ilgili konuları değerlendirdi.    

#Liverpool #chelsea #süper #kupa #tff #nihat #Özdemir
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