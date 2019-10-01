banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

TFF Başkanı Nihat Özdemir çok konuşulan fotoğrafın perde arkasını anlattı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çok konuşulan fotoğraf hakkında yorum yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Galatasaray formalı bir çocuk maç sonrasında protokolün oraya geldi. Ali Koç ve benimle fotoğraf çektirdi. Sonra Mustafa Cengiz’e sarıldı. Ali Koç, ‘Fotoğrafı ben çekeyim’ dedi. Güzel bir durum oluştu” ifadelerini kullandı.

SPOR 30.09.2019, 15:27
TFF Başkanı Nihat Özdemir çok konuşulan fotoğrafın perde arkasını anlattı
banner404

ÖZDEMİR, CNN Türk’te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programına önemli açıklamalarda bulundu.Tahkim Kurulu’nun Ali Koç’un hak mahrumiyeti cezasını kaldırmasını yorumlayan Özdemir, “Mustafa Cengiz’e ceza verilmemesine nasıl saygı gösterildiyse, Tahkim Kurulu’nun Ali Koç’un cezasını kaldırmasına da saygı gösterilmeli” şeklinde konuştu.

#TFF Başkanı #Nihat Özdemir #Fenerbahçe #Galatasaray #ALİ KOÇ
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:26
Güneş 06:45
Öğle 12:52
İkindi 16:13
Akşam 18:49
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545