 TFF açıkladı! İşte Alanyaspor'un maç tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 27-31 haftalarının müsabaka programını bugün açıkladı 

 TFF açıkladı! İşte Alanyaspor'un maç tarihleri
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BUNA göre; Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 27. haftada sahasında oynayacağı Bursaspor maçı, 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. 28. haftada oynanacak olan Malatyaspor-Alanyaspor maçı ise 14 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. 29. haftada Fenerbahçe ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele ise 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ligin 30. hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak olan Alanyaspor'un bu maçı da 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. 31. haftada da Konyaspor'u ağırlayacak olan turuncu yeşillilerin bu maçı da 6 Mayıs 2019 Pazartesi saat 20.00'de başlayacak.

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