TFF açıkladı: Alanyaspor 565 bin Euro ödedi 

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı Hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonu'nda şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" dendi.

TFF'nin yayınladığı listede Alanyaspor'un menajerlere 565 bin 340 Euro (2 milyon 753 bin TL) ödediği görüldü. Bu rakam, Beşiktaş ve Antalyaspor dahil toplam 5 Süper Lig takımından daha fazla. İşte liste: