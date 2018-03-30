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TFF açıkladı: Alanyaspor 565 bin Euro ödedi 

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı

TFF açıkladı: Alanyaspor 565 bin Euro ödedi 

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı

30 Mart 2018 Cuma 14:56
TFF açıkladı: Alanyaspor 565 bin Euro ödedi 
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı Hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonu'nda şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" dendi. 
TFF'nin yayınladığı listede Alanyaspor'un menajerlere 565 bin 340 Euro (2 milyon 753 bin TL) ödediği görüldü. Bu rakam, Beşiktaş ve Antalyaspor dahil toplam 5 Süper Lig takımından daha fazla. İşte liste:

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Anahtar Kelimeler:
TffTürkiye Futbol FederasyonuKulüpAlanyaspor
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