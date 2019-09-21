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TFF açıkladı! 3 kulübe puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, ulusal lisans şartlarını yerine getiremeyen TFF 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a üçer puan silme cezası verdi.

SPOR 21.09.2019, 10:14
TFF açıkladı! 3 kulübe puan silme cezası
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a 3'er puan silme cezası verildiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunduğu, en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ile TFF 2. Lig'deki kulüplerin başvurularının sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelendiği belirtildi.

2. LİGDEN 5 KULÜBE DE 3 PUAN SİLME CEZASI VERİLDİ

Açıklamada, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig'den Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor, TFF 2. Lig'den ise Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşakspor kulüplerine üçer puan silme cezası verildiği bildirildi.

44 TAKIM ULUSAL LİSANS ALDI

Süper Lig'den Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, İstikbal Mobilya Kayserispor, MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'den Adanaspor, Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 2.Lig'den Ankara Demirspor, Bandırmaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, Sancaktepe, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu ve Zonguldak Kömür Spor kulüplerine Ulusal Lisans verildiği ifade edildi. Böylece, 2019-2020 sezonu kulüp lisans sürecinin tamamlandığı ve en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 14'ünün UEFA, 44'ünün Ulusal Lisans aldığı aktarıldı.

#tff #puan silme cezası #Türkiye Futbol Federasyonu
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