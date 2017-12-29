TFF 2. yarı fikstürünü açıkladı

BUNA göre; Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan 18. hafta maçı 19 Ocak 2018 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Aytemiz Alanyaspor 19. haftada ise Bursaspor'u konuk edecek. 27 Mayıs 2018 Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadele de saat 14.00'de başlayacak.