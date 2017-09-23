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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Konya Anadolu Selçukspor: 1

Kahramanmaraşspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor'a 1-1 berabere kaldı

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Konya Anadolu Selçukspor: 1

Kahramanmaraşspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor'a 1-1 berabere kaldı

23 Eylül 2017 Cumartesi 21:25
TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Konya Anadolu Selçukspor: 1
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor'a 1-1 berabere kaldı
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Emre Kargın xx, Can Savaşan xx, Caner Eroğlu xx
Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Evren Kilarcı xx, Serbay xx, Ramazan xx, Timuçin xx, (Yunus dk. 63xx), Onur xx (Timur dk. 46 x) İbrahim xx, Evren Horozal (İbrahim Koca dk. 73) xx, Eser xx, Aydın xx Hüseyin xx
Konya Anadolu Selçukspor: Mücahit Atalay xx, Özkan xx, Sertan xx (Ahmet dk. 70 xx), Emre xx (Gökhan dk. 36 xx) Süleyma xx, Mücahit Can Akçay xx, Onurcan xx, İbrahim Ak xx, Ali xx (Ayberk dk. 46 xx), Arif xx, Alpay xx
Goller: Sertan Yiğenoğlu (dk. 67) (Konya Anadolu Selçukspor), Timur Bayram Özgöz (dk. 89) (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı Kart: İbrahim Ak (dk. 32) (Konya Anadolu Selçukspor)
Sarı Kartlar: Gökhan, Mücahit Can Akçay, Sertan, Arif, Ayberk (Konya Anadolu Selçukspor), Evren Kilarcı, Eser Akbaş (Kahramanmaraşspor)

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Anahtar Kelimeler:
TFF 2. LigKahramanmaraşsporKonya Anadolu Selçukspor
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