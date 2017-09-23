TFF 1. Lig: Manisaspor: 1 - İstanbulspor: 2

MAÇTAN dakikalar

10. dakikada İstanbulspor atağında Cajic’in ceza sahası içerisinde yerden gönderdiği pasta topla buluşan Zafer’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya gitti.

11. dakikada Manisaspor’un kontratağında rakibinden topu kapan Meye’nin rakip ceza yayının içerisinden sert şutunda, kaleci Okan son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

32. dakikada Dimov, rakibi Muhsin’e yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak, oyun dışına gönderildi.

55. dakikada Muhsin’in rakip ceza yayının içerisinden sert vuruşunda kaleci Emrullah, son anda uzanarak meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.

57. dakikada İstanbulspor atağında Mehmet Zeki’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst kale direğinin içine de çarparak ağlara gitti. 0-1

70. dakikada Kojic’in Manisaspor savunması tarafından ceza sahası içerisinde yere düşürülmesi sonrası hakem Abdullah Saymaz tarafından penaltı kararı verildi.

71. dakikada penaltı atışını kullanan Kojic’in vuruşunda top üst direğe çarparak, auta gitti.

81. dakikada Yunus Emre'nin ara pasıyla topla buluşan Muhsin'in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Emrullah'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

88. dakikada Mustafa'nın ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top ağlara gitti. 1-2

90+3. dakikada Berkay'ın ceza sahası içerisinde Bougouhi'ye yaptığu faul sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Yunus Emre'nin şutunda kaleci Emrullah, sağına gelen topa uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Saymaz xx, Seyfettin Ünal xx, Murat Şener xx

Manisaspor: Emrullah xx,Ömer x (Mustafa dk. 74 xxx), Hikmet x, Dimov x, Abdulkadir x, Berkay x, Metin x,

Atiemwen xx, Sebaihi x (Mehmet Enes dk. 36 xx), Perovic x (Fahri dk. 74 x), Meye x

Yedekler: Göktuğ, Akın, Alper, Zahit

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

İstanbulspor: Okan xx, Yalçın xx, Oğuzhan Berber xx, Mehmet Zeki xxx, Onur Ergün xx (Oğuzhan Yazıcı dk. 84 ?), Cajic xx (İbrahim Yılmaz dk. 70 xx), Kubilay xx, Muhsin xxx, Yunus Emre xx, Kojic xx (Bougouhi dk. 78 xx), Zafer xx

Yedekler: Umut, Wellington, Onur Kolay, Eslem, Hakan, Şaban, İbrahim Halil

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Mehmet Zeki (dk. 57), Muhsin (dk. 81) (İstanbulspor), Mustafa (dk. 88) (Manisaspor)

Kırmızı kart: Dimov (dk. 32) (Manisaspor)

Sarı kartlar: Cajic, Onur, Yunus Emre, Bougouhi (İstanbulspor), Hikmet (Grandmedical Manisaspor)