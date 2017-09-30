TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 Manisaspor: 2

MAÇTAN dakikalar

3. dakikada Bruno'nun pasına hareketlenen Ofoedu'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğini sıyırıp dışarı gitti.

11. dakikada Ofoedu'nun sağ kanattan gönderdiği hava topunu ayak üstüyle aşırtan Bruno'nun vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

19. dakikada Manisaspor'un sağ kanattan Mustafa Sevgi ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Son olarak topa vuran Mehmet Enes Sığırcı'nın şutunda savunma adeta etten duvar örerek mutlak golü engelledi.

21. dakikada sol kanattan topu kaparak ceza sahası içerisine sağdan giren Ofoedu, savunma oyuncuları ile kaleci Emrullah'ı çalımlayarak vuruşunu yaptı, Manisaspor savunması son anda ayak koydu.

37. dakikada kaleci Emrullah'ın uzun kullandığı aut vuruşu, sekerek Eskişehirspor ceza sahası içerisindeki Perovic ile buluştu. Perovic'in mutlak gol pozisyonundaki şutunu, kaleci Kayacan dizleriyle çelmeyi başardı.

39. dakikada sağ kanattan çıkan Manisaspor'da, Perovic sürdüğü topla ceza sahasına sağdan girerek çaprazdan topu ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada savunmadaki hatayı değerlendiren Semih Şentürk meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yerden ortaladı. Savunmadan dönen topu Hasan Ayaroğlu ayağından aşınca, kaleci Emrullah meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+1. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun soldan ortasında top Hikmet Balioğlu'nun eline çarpınca, hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

45+2. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Bruno, Emrullah'ın uzandığı köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-1

56. dakikada ceza sahası içerisinde topu almak isteyen Dorukhan Toköz'e Fahri Akyol tarafından yapılan hareket hakem Ali Şansalan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

65. dakikada Dorukhan'ın sağdan ortasında müsait pozisyondaki Semih Şentürk, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

72. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hasan Ayaroğlu, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. 3-1

81. dakikada Metin Yüksel'in pasında ceza sahası dışından güzel bir vuruş yapan Bilal Sebaihi, topu ağlara gönderdi. 3-2

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Ali Şansalan xxx, Uygar Bebek xxx, Mehmet Kısal xxx

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Dorukhan Toköz xx, Bilal Aziz Özer xx, Francis Ofoedu xx (Andaç Güleryüz dk. 46 xx), Kaan Kanak x (Semih Şentürk dk. 23 xx), Hasan Ayaroğlu xx, Jerry Akaminko xx (Felix Michel dk. 56 xx), Hürriyet Gücer xx, Semih Güler xx, Bruno xx

Yedekler: Gökhan Siverek, Enes Can Akgün, Muhammet Serdar Yazıcı, İbrahim Halil Öner

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Manisaspor: Emrullah Şalk xx, Mehmet Enes Sığırcı x (Ümit Yasin Arslan dk. 46 x), Himet Balioğlu x, Fahri Akyol xx, Abdülkadir Korkut x, Bilal Sebaihi x, Berkay Samancı xx (Zahit Fındık dk. 71 x), Metin Yüksel xx, Iyayı Believe Atiemwen x (Christ Olsen Bakaki dk. 87 ?), Slavko Perovic xx, Mustafa Sevgi x

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hüseyin Tok, Akın Açık, Alper Önal, Ömer Buğdaycı

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Bruno (dk. 45+2 pen.), Semih Şentürk (dk. 65), Hasan Ayaroğlu (dk. 72) (Eskişehirspor), Slavko Perovic (dk. 39), Bilal Sebaihi (dk. 81) (Manisaspor)

Kırmızı Kart: Fahri Akyol (dk. 56) (Manisaspor)

Sarı Kartlar: Semih Şentürk, Dorukhan Toköz, Hürriyet Gücer, Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Metin Yüksel, Hikmet Balioğlu, Slavko Perovic (Manisaspor)