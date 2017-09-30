Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018
1 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
1 Ekim l 2017 Alanya...
'Herkes mutlaka Hepatit C testi yaptırmalı'
'Herkes mutlaka Hepatit C testi...
Fil hastaları için yeni umut ışığı
Fil hastaları için yeni umut...
banner468

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 Manisaspor: 2

TFF 1. Lig'de ilk 6 haftada galibiyet bulamayan Eskişehirspor, 7. haftada evinde ağırladığı Manisaspor'u 3-2 mağlup etti

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 Manisaspor: 2

TFF 1. Lig'de ilk 6 haftada galibiyet bulamayan Eskişehirspor, 7. haftada evinde ağırladığı Manisaspor'u 3-2 mağlup etti

30 Eylül 2017 Cumartesi 21:35
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 Manisaspor: 2
banner404

MAÇTAN dakikalar
3. dakikada Bruno'nun pasına hareketlenen Ofoedu'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğini sıyırıp dışarı gitti.
11. dakikada Ofoedu'nun sağ kanattan gönderdiği hava topunu ayak üstüyle aşırtan Bruno'nun vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
19. dakikada Manisaspor'un sağ kanattan Mustafa Sevgi ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Son olarak topa vuran Mehmet Enes Sığırcı'nın şutunda savunma adeta etten duvar örerek mutlak golü engelledi.
21. dakikada sol kanattan topu kaparak ceza sahası içerisine sağdan giren Ofoedu, savunma oyuncuları ile kaleci Emrullah'ı çalımlayarak vuruşunu yaptı, Manisaspor savunması son anda ayak koydu.
37. dakikada kaleci Emrullah'ın uzun kullandığı aut vuruşu, sekerek Eskişehirspor ceza sahası içerisindeki Perovic ile buluştu. Perovic'in mutlak gol pozisyonundaki şutunu, kaleci Kayacan dizleriyle çelmeyi başardı.
39. dakikada sağ kanattan çıkan Manisaspor'da, Perovic sürdüğü topla ceza sahasına sağdan girerek çaprazdan topu ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada savunmadaki hatayı değerlendiren Semih Şentürk meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yerden ortaladı. Savunmadan dönen topu Hasan Ayaroğlu ayağından aşınca, kaleci Emrullah meşin yuvarlağın sahibi oldu.
45+1. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun soldan ortasında top Hikmet Balioğlu'nun eline çarpınca, hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.
45+2. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Bruno, Emrullah'ın uzandığı köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-1
56. dakikada ceza sahası içerisinde topu almak isteyen Dorukhan Toköz'e Fahri Akyol tarafından yapılan hareket hakem Ali Şansalan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
65. dakikada Dorukhan'ın sağdan ortasında müsait pozisyondaki Semih Şentürk, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
72. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hasan Ayaroğlu, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. 3-1
81. dakikada Metin Yüksel'in pasında ceza sahası dışından güzel bir vuruş yapan Bilal Sebaihi, topu ağlara gönderdi. 3-2
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Ali Şansalan xxx, Uygar Bebek xxx, Mehmet Kısal xxx
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Dorukhan Toköz xx, Bilal Aziz Özer xx, Francis Ofoedu xx (Andaç Güleryüz dk. 46 xx), Kaan Kanak x (Semih Şentürk dk. 23 xx), Hasan Ayaroğlu xx, Jerry Akaminko xx (Felix Michel dk. 56 xx), Hürriyet Gücer xx, Semih Güler xx, Bruno xx
Yedekler: Gökhan Siverek, Enes Can Akgün, Muhammet Serdar Yazıcı, İbrahim Halil Öner
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Manisaspor: Emrullah Şalk xx, Mehmet Enes Sığırcı x (Ümit Yasin Arslan dk. 46 x), Himet Balioğlu x, Fahri Akyol xx, Abdülkadir Korkut x, Bilal Sebaihi x, Berkay Samancı xx (Zahit Fındık dk. 71 x), Metin Yüksel xx, Iyayı Believe Atiemwen x (Christ Olsen Bakaki dk. 87 ?), Slavko Perovic xx, Mustafa Sevgi x
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hüseyin Tok, Akın Açık, Alper Önal, Ömer Buğdaycı
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Bruno (dk. 45+2 pen.), Semih Şentürk (dk. 65), Hasan Ayaroğlu (dk. 72) (Eskişehirspor), Slavko Perovic (dk. 39), Bilal Sebaihi (dk. 81) (Manisaspor)
Kırmızı Kart: Fahri Akyol (dk. 56) (Manisaspor)
Sarı Kartlar: Semih Şentürk, Dorukhan Toköz, Hürriyet Gücer, Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Metin Yüksel, Hikmet Balioğlu, Slavko Perovic (Manisaspor) 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigEskişehirsporManisaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutköy'de yağlı güreş şampiyonu İsmail Balaban
Arnavutköy'de yağlı güreş şampiyonu İsmail Balaban
'Sezon başından bu yana oynadığımız en kötü 90 dakikaydı'
'Sezon başından bu yana oynadığımız en kötü 90 dakikaydı'
Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanı başlıyor
Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanı başlıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim