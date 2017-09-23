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TFF 1. Lig: Altınordu: 3 - Gaziantepspor: 0

TFF 1.Lig’in 6. hafta maçında Altınordu, sahasında Gaziantepspor’u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Altınordu: 3 - Gaziantepspor: 0

TFF 1.Lig’in 6. hafta maçında Altınordu, sahasında Gaziantepspor’u 3-0 mağlup etti.

23 Eylül 2017 Cumartesi 18:18
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 - Gaziantepspor: 0
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MAÇTAN dakikalar

5. dakikada sağ kanattan Kerim Alıcı’nın ortasında ceza sahası içinde Mirkan Aydın’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

18. dakikada Mirkan Aydın’ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Murat Uçar’ın şutunu kaleci son anda uzanıp topu kornere çeldi.

30. dakikada sağ kanattan Murat Uçar’ın ortasında ceza sahası içinde Kerim Alıcı’nın rövaşatasında top kalecide kaldı.

45+2. dakikada ceza yayı üzerinde Kerim Avcı’nın yerden sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0

52. dakikada Serkan Göksu’nun kullandığı köşe atışında Murat Uçar’ın altıpas noktasına indirdiği topu Kerim Avcı ağlara yolladı. 2-0

55. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Uğur Arslan Kuru’nun kafayla savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Barış Alıcı’nın vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

62. dakikada Murat Uçar’ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mirkan Aydın’ın şutunda top kornere gitti.

74. dakikada Murat Uçar’ın ortasında ceza sahası içinde Mirkan Aydın’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0 .


Stat: Bornova

Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Yıldırım xx, Mehmet Kapluhan xx

Altınordu: Erce xxx, Uğur Arslan xx, Yusuf Acer xxx, Kerim Alıcı xx, Recep xx, Serkan xx (Alican dk. 67 xx), Kerim Avcı xxx, Deniz xx (Oğulcan dk. 87 ?), Barış xx, Murat xx, Mirkan xxx (Fatih dk. 82 ?)

Yedekler: Ali Emre, Ali Mert, Enis

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gaziantepspor: Adnan x, Şenol xx, Hüseyin xx, Hasan x, İlker xx, Zeki x (Mustafa Emirhan dk. 46 xx), Oktay xx, Müslüm xx, Serhan xx (Harun dk. 76 x), Sait xx (Erdal dk. 85 ?), Yusuf xx

Yedekler: Selçuk, Gökhan

Teknik Direktör: Bünyamin Süral

Goller: Kerim Avcı (dk. 45+2 ve 52), Mirkan (dk. 74) (Altınordu)

Sarı kartlar: Mirkan (Altınordu), Yusuf, Zeki, Hasan (Gaziantepspor)

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Anahtar Kelimeler:
TFF 1.LigAltınorduGaziantepspor
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