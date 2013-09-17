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Terim'e büyük ayıp

Ancelotti GS Teknik Direktörü Terim hakkında ilginç ifadeler kullandı

Terim'e büyük ayıp

Ancelotti GS Teknik Direktörü Terim hakkında ilginç ifadeler kullandı

17 Eylül 2013 Salı 10:02
Terim'e büyük ayıp
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BUGÜN Real Madrid’in başında Fatih Terim ile kozlarını paylaşacak Carlo Ancelotti, yazdığı kitapta sarı kırmızılı teknik adam hakkında ilginç ifadeler kullandı.

Milan’da Terim’in yerine teknik direktörlüğe getirilen İtalyan hoca, “Terim, Adriano Galliani’nin karşısında düzenli olarak et yiyip musluk suyu içerek diyet yapıyordu. Bu Galliani’yi çileden çıkarıyordu. Terim aynı zamanda büyük bir Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) bağımlısıydı. Öğle yemeklerini yalnız yer ve özel odasına çekilirdi. Programdakilerin cinsel hayatını merak ederdi" iddiasında bulundu.

ONUN ARDINDAN SÖZ VERDİM

Milan Kulübü’nün yaşananlar üzerine Türk teknik adamı gönderdiğini ileri süren Ancelotti şöyle devam etti: “Ben de olası riskleri önlemek için, sözleşme imzalarken, sağ elimi kaldırdım ve sol elimi de kalbime koyarak şunları söyledim: Yemin ederim ki; Milan’ı her zaman, ne pahasına olursa olsun, tüm Big Brother üyelerinin önünde tutacağım.”


Hürriyet

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Son Güncelleme: 17.09.2013 10:04
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimReal MadridANCELOTTİ
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