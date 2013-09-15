Terim'e ağır suçlama

GALATASARAYLI bir yönetici Fatih Terim'in, Milli Takım'ı kullanarak sözleşmesini uzatmak istediğini ileri sürdü.

Terim'in basın toplantısı sonrasında, G.Saray'ın etkili bir yöneticisiyle görüştüm.. Kendisine "Terim'in mesajlarını net olarak aldınız mı? Ortada bir kriz mi var? Yoksa medya mı ateşi körüklüyor?" diye sordum.. Aldığım cevap şu:"Fatih Terim, Milli Takım'ı kullanarak bizimle mukavelesini uzatmak istedi.. Bizim görüşümüz bu.. Ancak, Milli Takım'la ilgili görüşmeler sırasında, birtakım önemli yerlere de geleceğe yönelik önemli sözler verdi.. Dolasıyla şimdi G.Saray olarak biz mukavelesini uzatmak istememize rağmen, manevra yapacak alan bulamıyor.. Milli Takım'ı yüz üstü bırakamıyor.. Ancak, bu durumun G.Saray'a zarar verdiği ligde kaybedilen 6 puanla çok net anlaşılıyor.. Bir an önce bu krizin aşılmasını bekliyoruz.."