Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Terim'e ağır suçlama

GS'li bir yönetici Terim hakkında ağır bir suçlamada bulundu

Terim'e ağır suçlama

GS'li bir yönetici Terim hakkında ağır bir suçlamada bulundu

15 Eylül 2013 Pazar 09:53
Terim'e ağır suçlama
banner404

GALATASARAYLI bir yönetici Fatih Terim'in, Milli Takım'ı kullanarak sözleşmesini uzatmak istediğini ileri sürdü.

Terim'in basın toplantısı sonrasında, G.Saray'ın etkili bir yöneticisiyle görüştüm.. Kendisine "Terim'in mesajlarını net olarak aldınız mı? Ortada bir kriz mi var? Yoksa medya mı ateşi körüklüyor?" diye sordum.. Aldığım cevap şu:

"Fatih Terim, Milli Takım'ı kullanarak bizimle mukavelesini uzatmak istedi.. Bizim görüşümüz bu.. Ancak, Milli Takım'la ilgili görüşmeler sırasında, birtakım önemli yerlere de geleceğe yönelik önemli sözler verdi.. Dolasıyla şimdi G.Saray olarak biz mukavelesini uzatmak istememize rağmen, manevra yapacak alan bulamıyor.. Milli Takım'ı yüz üstü bırakamıyor.. Ancak, bu durumun G.Saray'a zarar verdiği ligde kaybedilen 6 puanla çok net anlaşılıyor.. Bir an önce bu krizin aşılmasını bekliyoruz.."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.09.2013 09:56
Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasarayMilli TakımSözleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim