Terim'den gelir gelmez çifte bomba

GALATASARAY'IN başına 4. kez geçen Fatih Terim devre arasında iki bomba birden patlatacak.

Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi..

HAKAN KİRALANACAK

İtalyan ekibi Milan'a gittikten sonra takımın başına Gattuso geçince gözden düşen Hakan Çalhanoğlu için kiralama formülü üzerinde durulurken, aynı şekilde Roma forması giyen Cengiz Ünder için de bu yöntem izlenecek.

MİLAN'LA YAKIN İLİŞKİSİ VAR

Milan ekibiyle yakın ilişkisi olan Terim'in Hakan Çalhanoğlu transferde bu avantajını kullanacağı belirtiliyor. Roma'dan Cengiz Ünder'in alınması için de yine bizzat Terim'in araya gireceği ve transferi bitireceği öğrenildi.

(Takvim)