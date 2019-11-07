Terim kendisine cevap veren isme çok sinirlendi, üstüne yürüdü!

REAL Madrid- Galatasaray maçı temsilcimiz için kötü başlayıp kötü biterken, Teknik Direktör Fatih Terim bir ara pilot kameranın açısına çok sinirlendi. Real Madrid 3-0 öne geçtikten sonra Galatasaray kulübesinin yanındaki kameramanın kendisine odaklanmasına sinirlenen Terim, önce sözlü olarak uyarıda bulundu. İspanyol kameramanın kendisini karşılık vermesine sinirlenen Terim, kameramana doğru hışımla yürüdü.

KAMERAYI İTİP AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Pilot kameraya yansıyan görüntülerde Terim'in sinirlerine hakim olamayıp, eliyle iterek kameranın açısını da değiştirdiği gözlendi. Terim'in mücadelenin ikinci yarısında ise daha sakin olduğu gözlendi. Oyuncularının yaptığı basit hatalarda ise Terim tepkisini gösterdi.