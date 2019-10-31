Terim'i çıldırtacak olay! Dansöz oynattılar
Galatasaraylı futbolcuların dansöz oynattığı eğlence sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada ise görüntülerin Beşiktaş mağlubiyeti sonrası mı, başka bir zaman mı çekildiği tartışılıyor.
SON olarak Süper Lig'de oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da futbolcuların partiye katıldığı ve dansöz oynatılan görüntüler sosyal medyayı adeta salladı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisine katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor.Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kötü performans sergileyen Galatasaray'da oyuncuların tavrı eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyaya dün gece düşen görüntüler sonrasında sosyal medyada kullanıcıların bir kısmı videonun derbi maçta alınan mağlubiyet sonrasında bir kısmı ise daha önce çekilmiş olduğu konusunda ikiye bölündü.
"OĞLUM AMELİYAT OLDU" DİYEN DONK'A TEPKİ
Ayrıca derbi öncesi "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım" diyerek maçta oynayamayacağını açıklayan Donk'un da partide olması sosyal medyada büyük tepki topladı.
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