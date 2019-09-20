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Terim'den 'Sicili bozuk' sözleri sonrası sürpriz Ali Koç hamlesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Fatih Terim ise avukatlarına talimat verdi ve Koç'un kendisi hakkında kullandığı ifadeleri incelettiriyor. Tecrübeli hoca gerek görürse dav açacak.

SPOR 20.09.2019, 12:51
Terim'den 'Sicili bozuk' sözleri sonrası sürpriz Ali Koç hamlesi!
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FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında son dönemde devam eden söz düellosunda yeni gelişme… TFF Hukuk Kurulu, Fatih Terim'e "Sicili Bozuk" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, PFDK'ya sevk etti. Sevk nedeni olarak 38. madde yani, 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' gerekçe gösterildi. Bu madde, 45- 120 gün arasında cezayı öngörüyor. Koç başkanlığı döneminde daha önce bir kez PFDK'ya sevk edilmiş ancak cezaya gerek görülmemişti.

CEZALARA ÖNLEM

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatları da harekete geçti. Edinilen bilgilere göre son dönemde Terim hakkında kullanılan ifadeler inceleniyor. Avukatlar, bu açıklamalarda suç kastı olup olmadığına bakıyor. Gerek görülmesi halinde ilgili kişi ya da kurumlara dava açılacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın kendisine yönelik ithamlara cevap vermesi ve PFDK'dan ek cezalar alması nedeniyle böyle bir yolun seçildiği ifade edildi.

#Fenerbahçe başkanı #ALİ KOÇ #Fatih Terim #PFDK
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