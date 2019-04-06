Terim'den itiraf! "Oyundan alacaktım ama..."

RAHAT kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, "İstemeyi bildiğimizde almayı da bilebilirsek tadına doyum olmuyor o zaman. Bugünkü maçı öyle düşünmek lazım, hem istedik hem almayı bildik. Kupa maçında özellikle son bölgede başarılı olamadık ama bugün oyuncularım gerek defansta gerek hücumda çok iyi işler yaptı. Oyunu domine ettiler, zevk verdiler. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Galatasaray'ın en iyi olduğu bölgelerden birinin eksik olmasını kimse istemez. Luyindama ve Marcao çok önemli iki oyuncumuz ama 4 günde ikisini de kaybettik. Yapacak bir şey yok açıkçası. Tartışabiliriz "Kart mıydı değil miydi, çıkar mıydı çıkmaz mıydı?" diye. Sonuçta onlar olmayacak. İsterdik ki onlarla oynayalım ama onlarsız da en iyi şekilde oynayacağız. Onların yerine kim oynayacak diye sorarsanız daha pazara kadar vaktimiz var, oturup bakacağız. Semih'imiz var, Ahmet'imiz var, Donk'umuz var, gerekirse başkası var. Bu kadar iyi giden bir oyunda 2-0'ı yeterli bulmadığım için değiştirmedim. Açıkçası Henry 3. golü atabilse hem Henry'yi hem Marcao'yu hem de Linnes'i aynı anda oyundan çıkaracaktım ama atamadı, olsun. Marcao kaleye 50 metre mesafede, 2-0 öndeyken o faulü yapmayacak. Sarı kart tartışılır ama faul." diye konuştu.