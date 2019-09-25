Terim'den Ali Koç'a "sicili bozuk" yanıtı! Ortalık karışacak

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına cevap verdi. Terim, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim" dedi.Terim, Club Brugge maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Koç'un sözlerine sonra bakacağını söylemişti.Konuyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" dedi.Ali Koç, yaptığı bu açıklama sonrasında PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası almıştı.