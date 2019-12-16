Tercihi Ömer Özsoy

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Şilili oyuncusu Junior Fernandes, saç bakımı için Alanya'nın popüler kuaförlerinden Ömer Özsoy Barber's Club'ı tercih etti. Daha önce saçlarını sarıya boyatan, şimdi ise siyah renge geri dönerek imajını yenileyen Fernandes, traş sonrasında Ömer Özsoy ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.