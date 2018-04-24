Teniste 23 Nisan heyecanı

AVRUPA Tenis Birliği'nin (Tennis Europe) 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan turnuvaya, aralarında İngiltere, Almanya, Belarus, Romanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Litvanya'nın da yer aldığı 20 ülkeden 12 yaş altı 200 sporcu katıldı. Ülkelerinin milli takımında da forma giyen tenisçilerin karşılaşmaları, büyük mücadeleye sahne oldu. Turnuva önceki gün oynanan final müsabakaları sonrası ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada tek erkeklerde Atakan Karahan, tek bayanlarda Rus Victoria Milovanova şampiyonluğu kazandı. Çift erkeklerde Rus Timofei Derepasko ile İngiltere'den Taymur Muhammad, çift bayanlarda ise Belçika'dan Katsiaryna Kostsina ile Anastasiya Sharamet birinci oldu.
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