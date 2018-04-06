Tenisçiler Alanya’da buluşacak

ALANYA Belediyesi ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde masa tenisi etkinliği gerçekleştirilecek. “2 Milyon Kişiye Masa Tenisi Oynatıyoruz” sloganıyla bugün saat 15.00’da Alanya Karayolları Parkı’nda masa tenisi etkinliği gerçekleştiriliyor. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek olan etkinliğe bütün vatandaşlar davet edildi.

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